Медведев заявил, что добыча ресурсов скоро может начаться на Луне

Человечество в скором времени сможет начать добычу ресурсов на Луне, а также доставлять туда людей и грузы, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Уже в короткой перспективе человечество может прийти к добыче ресурсов на Луне, доставке туда людей и грузов», — написал он в своей статье «Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад», опубликованной в журнале «Эксперт».
Напомним, в начале американский миллиардер Илон Маск заявил, что аэрокосмическая компания SpaceX, которой он владеет, в ближайшие десятилетия планирует возвести города на Луне и Марсе. По его словам, организация уже сместила акцент на строительство такого саморазвивающегося пункта на естественном спутнике Земли. Предприниматель считает, что для достижения этого результата SpaceX потребуется менее десяти лет.
В конце февраля глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джаред Айзекман рассказал, что высадка астронавтов на Луну может быть проведена в начале или в конце 2028 года. Он уточнил, что возможность для проведения миссии Artemis III может открыться к середине 2027 года.