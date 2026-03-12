Ричмонд
Медведев заявил, что добыча ресурсов скоро может начаться на Луне

Медведев уверен, что добыча ресурсов на Луне и отправка туда грузов станет доступна в короткой перспективе.

Источник: Аргументы и факты

Человечество в скором времени сможет начать добычу ресурсов на Луне, а также доставлять туда людей и грузы, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Уже в короткой перспективе человечество может прийти к добыче ресурсов на Луне, доставке туда людей и грузов», — написал он в своей статье «Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад», опубликованной в журнале «Эксперт».

Напомним, в начале американский миллиардер Илон Маск заявил, что аэрокосмическая компания SpaceX, которой он владеет, в ближайшие десятилетия планирует возвести города на Луне и Марсе. По его словам, организация уже сместила акцент на строительство такого саморазвивающегося пункта на естественном спутнике Земли. Предприниматель считает, что для достижения этого результата SpaceX потребуется менее десяти лет.

В конце февраля глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джаред Айзекман рассказал, что высадка астронавтов на Луну может быть проведена в начале или в конце 2028 года. Он уточнил, что возможность для проведения миссии Artemis III может открыться к середине 2027 года.

