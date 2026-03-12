Список машин для такси пополнится моделями Haval и Omoda

Список автомобилей, разрешенных для работы в такси по новому закону, может пополниться рядом локализованных моделей китайских брендов.
Как сообщили источники «Коммерсанта», в конце марта в реестр могут включить автомобили Haval Jolion, F7 и F7x, а также Tenet T7, который является локализованной версией Chery Tiggo 7L.
По данным издания, в апреле-мае перечень может расшириться за счет моделей бренда Jeland — Omoda C5, Jaecoo J7 и Jaecoo J6.
Согласно новым требованиям законодательства, в реестр автомобилей для такси включаются только локализованные модели из утвержденного перечня.
