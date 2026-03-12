Список машин для такси пополнится моделями Haval и Omoda

Ранее сообщалось, что в Москве с 14 марта 2026 года будет скорректирована стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру. В будние дни в наиболее загруженные периоды — с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 — тариф увеличится на два рубля и составит 15 рублей за участок.