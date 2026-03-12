Netflix хочет зарегистрировать в РФ два товарных знака сериала «Очень странные дела»

Американский стриминговый сервис Netflix подал в России заявки на регистрацию двух товарных знаков, связанных с сериалом «Очень странные дела». Об этом сообщает ТАСС.
Источники уточнили, что регистрация планируется по шести классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включая аксессуары для телефонов и компьютеров, печатную продукцию, посуду, одежду, игры и игрушки, а также развлекательные услуги и мероприятия.
Представители Netflix рассчитывают, что официальное оформление товарных знаков позволит защитить права на бренд и использовать его в различных коммерческих сферах в России, передает агентство.
10 февраля прекратившая свою деятельность в России McDonald’s зарегистрировала в стране одноименный товарный знак. Соответствующий товарный знак может использоваться в России для продажи продуктов питания, готовых блюд и напитков, а также игрушек и посуды.