Netflix хочет зарегистрировать в РФ два товарных знака сериала «Очень странные дела»

Американский стриминговый сервис Netflix подал в России заявки на регистрацию двух товарных знаков, связанных с сериалом «Очень странные дела». Об этом сообщает ТАСС.

По информации корреспондента агентства, документы были направлены в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) 9 марта из США.

Источники уточнили, что регистрация планируется по шести классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включая аксессуары для телефонов и компьютеров, печатную продукцию, посуду, одежду, игры и игрушки, а также развлекательные услуги и мероприятия.

Представители Netflix рассчитывают, что официальное оформление товарных знаков позволит защитить права на бренд и использовать его в различных коммерческих сферах в России, передает агентство.

10 февраля прекратившая свою деятельность в России McDonald’s зарегистрировала в стране одноименный товарный знак. Соответствующий товарный знак может использоваться в России для продажи продуктов питания, готовых блюд и напитков, а также игрушек и посуды.

