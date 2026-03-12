«Перекус хурмой закончился операцией»: съев фрукт, сибирячка не ожидала, что появится в ее кишечнике

В Бурятии хирурги повторно столкнулись с редким случаем — плотным комком в кишечнике, который образовался после употребления хурмы. Всего несколько недель спустя после предыдущего инцидента в больницу поступила 80 летняя женщина с острой кишечной непроходимостью. Выяснилось, что два месяца назад женщина ела хурму.
— Исследования подтвердили худшие опасения врачей — в пищеварительном тракте образовался фитобезоар. Это комок из непереваренных растительных волокон, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко.
Фото: Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко.
Жизнь пенсионерки была под угрозой. Поэтому врачи решили экстренно прооперировать пациентку. Хирурги сначала разрезали стенку тонкой кишки, а затем стенку желудка. После этого сибирячка провела в больнице 11 дней и была выписана в удовлетворительном состоянии. Специалисты рекомендуют не есть хурму натощак, ограничить количество съеденной хурмы за один приём, быть осторожными тем, у кого есть проблемы с пищеварением.