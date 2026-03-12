«Перекус хурмой закончился операцией»: съев фрукт, сибирячка не ожидала, что появится в ее кишечнике

Жизнь пенсионерки была под угрозой. Поэтому врачи решили экстренно прооперировать пациентку. Хирурги сначала разрезали стенку тонкой кишки, а затем стенку желудка. После этого сибирячка провела в больнице 11 дней и была выписана в удовлетворительном состоянии. Специалисты рекомендуют не есть хурму натощак, ограничить количество съеденной хурмы за один приём, быть осторожными тем, у кого есть проблемы с пищеварением.