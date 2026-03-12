В Новороссийске запретили к ввозу 70 тонн мандаринов с карантинным вредителем

В Новороссийске запретили к ввозу почти 70 тонн мандаринов с карантинным вредителем. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Мандарины доставили в морской порт Новороссийска из Египта. При проверке специалисты нашли в трех партиях средиземноморскую плодовую муху. Ввоз на территорию России зараженной подкарантинной продукции запрещен. Поэтому владелец груза выполнил обеззараживание продукции.
«Сотрудниками Службы произведен досмотр партий подкарантинной продукции с отбором образцов и направлением их в аккредитованную лабораторию. После подтверждения лабораторией лишения карантинного организма жизнеспособности продукция была выпущена в свободное обращение», — сообщили в ведомстве.