В Новороссийске запретили к ввозу 70 тонн мандаринов с карантинным вредителем

Средиземноморскую плодовую муху нашли в мандаринах, доставленных из Египта в Новороссийск.

Источник: Комсомольская правда

В Новороссийске запретили к ввозу почти 70 тонн мандаринов с карантинным вредителем. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Мандарины доставили в морской порт Новороссийска из Египта. При проверке специалисты нашли в трех партиях средиземноморскую плодовую муху. Ввоз на территорию России зараженной подкарантинной продукции запрещен. Поэтому владелец груза выполнил обеззараживание продукции.

«Сотрудниками Службы произведен досмотр партий подкарантинной продукции с отбором образцов и направлением их в аккредитованную лабораторию. После подтверждения лабораторией лишения карантинного организма жизнеспособности продукция была выпущена в свободное обращение», — сообщили в ведомстве.