В Волгограде банк пытался засудить наследников за карту 2014 года

Жителям Фролово в Волгоградской области удалось отбиться от крупного долга, который «прилетел» в наследство от умершего родственника. Банк пытался взыскать более 147 тысяч рублей по кредитной карте, оформленной еще в феврале 2014 года. Тогда местный житель Валерий Т. взял лимит в 300 тысяч под 29% годовых, но быстро перестал платить.
История тянется больше десяти лет. Еще в декабре 2014 года банк получил судебный приказ о взыскании денег, а весной 2015-го выставил заемщику финальный счет. Однако до реальных дел тогда не дошло. В 2017 году Валерий скончался, так и не закрыв долги. Его имущество перешло дочери и несовершеннолетнему сыну. Вместе с наследством к детям по закону перешли и финансовые обязательства отца.
Банкиры вспомнили о деньгах только в ноябре 2025 года и подали в суд на наследников. Истцы требовали вернуть 147 667 рублей за счет наследственного имущества. Но юристы банка совершили фатальную ошибку — они слишком долго ждали.
Во Фроловском городском суде выяснилось, что кредитная организация знала о просрочке еще в 2014 году, но палец о палец не ударила, чтобы взыскать средства вовремя. Судебный приказ к исполнению не предъявляли, приставов не тревожили. Десятилетнее молчание суд расценил как прямое злоупотребление правом.
В итоге наследники заявили о пропуске срока исковой давности. Поскольку банк не смог объяснить, где он пропадал столько лет, и не просил восстановить сроки, в иске ему полностью отказали. Дети умершего фроловчанина остались при своих интересах, а долг теперь официально считается списанным.
Впрочем, решение еще может быть обжаловано в апелляции.
Ранее суд запретил банку взыскивать долги с семьи погибшего волгоградца.