В Волгограде банк пытался засудить наследников за карту 2014 года

История тянется больше десяти лет. Еще в декабре 2014 года банк получил судебный приказ о взыскании денег, а весной 2015-го выставил заемщику финальный счет. Однако до реальных дел тогда не дошло. В 2017 году Валерий скончался, так и не закрыв долги. Его имущество перешло дочери и несовершеннолетнему сыну. Вместе с наследством к детям по закону перешли и финансовые обязательства отца.