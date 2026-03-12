Росприроднадзор через суд взыскал с «Балтптицепрома» более 250 млн за вред реке под Калининградом

Арбитражный суд Калининградской области обязал «Балтптицепром» возместить вред, причинённый реке Граевке. Об этом в телеграм-канале Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора сообщили в четверг, 12 марта.
Нарушение, как уточнили в ведомстве, выявили ещё в ноябре 2021 года. Специалисты установили, что предприятие сбрасывало в реку сточные воды с превышением концентраций загрязняющих веществ. Экологический ущерб оценили более чем в 250 млн рублей. Добровольно возмещать вред компания не стала, после чего Росприроднадзор обратился в суд.
Разбирательства по делу продолжались несколько лет. После нового рассмотрения, последовавшего за кассацией, арбитражный суд Калининградской области поддержал требования ведомства и обязал «Балтптицепром» возместить причинённый реке вред в полном объёме.
Граевка впадает в судоходный канал, который выходит в Калининградский залив. Из-за постоянных неочищенных стоков вода в реке белеет и источает неприятный запах — экологи и вовсе считают её мёртвой. В апреле прошлого года Росприроднадзор собирался взыскать с «Балтптицепрома» 1,27 млрд рублей за ущерб водоёму, претензии к компании возникали и у природоохранной прокуратуры. Власти Калининграда при этом разводили руками, заявляя, что повлиять на ситуацию без решения суда не могут.