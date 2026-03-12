Росприроднадзор через суд взыскал с «Балтптицепрома» более 250 млн за вред реке под Калининградом

Граевка впадает в судоходный канал, который выходит в Калининградский залив. Из-за постоянных неочищенных стоков вода в реке белеет и источает неприятный запах — экологи и вовсе считают её мёртвой. В апреле прошлого года Росприроднадзор собирался взыскать с «Балтптицепрома» 1,27 млрд рублей за ущерб водоёму, претензии к компании возникали и у природоохранной прокуратуры. Власти Калининграда при этом разводили руками, заявляя, что повлиять на ситуацию без решения суда не могут.