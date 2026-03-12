На Западе раскрыли, почему США ударили по иранской школе

На Западе рассказали, почему США нанесли удар по иранской школе. Сообщается, что причиной этому мог быть искусственный интеллект или ошибка. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники. Отмечается, что целью удара была военная база, которая расположена неподалеку.