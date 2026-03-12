На Западе раскрыли, почему США ударили по иранской школе

На Западе рассказали, почему США нанесли удар по иранской школе. Сообщается, что причиной этому мог быть искусственный интеллект или ошибка. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники. Отмечается, что целью удара была военная база, которая расположена неподалеку.
Под бомбы попали дети, погибли 175 человек. Журналисты выяснили, что израильские и американские военные используют систему Maven от Palantir с технологией Claude от Anthropic. Быстрота операции «Эпическая ярость» могла привести к тому, что цели, отобранные ИИ, не были тщательно проверены людьми.
Пентагон требовал от Anthropic неограниченный доступ к Claude, но компания отказала, считая, что ИИ в военных действиях пока не готов и нуждается в человеческом контроле. Сейчас расследование случившегося продолжается. В самом Пентагоне пока не спешат комментировать ситуацию, заявив, что специализированные службы продолжают расследовать инцидент.