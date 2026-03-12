Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Где будут установлены новые камеры видеонаблюдения в Волгограде и Волжском?

На пересечении улиц будет размещено от 1 до 4 камер, цена вопроса — 59 798 807,35 рублей.

На пересечении улиц будет размещено от 1 до 4 камер, цена вопроса — 59 798 807,35 рублей.

В планах региональных властей установка 77 новых камер в Волгограде и Волжском. Потратить на развитие интеллектуальных транспортных систем планируется 59 млн 798 тысяч 807,35 рублей. На пересечении улиц будет размещено от одной до четырех камер.

В Волгограде камеры появятся на следующих перекрестках:

3-я продольная магистраль — ул. Костюченко;

3-я продольная магистраль — ул. Алюминиевая;

3-я продольная магистраль — пр. Дорожников (СО);

3-я продольная магистраль — ул. Ангарская;

3-я продольная магистраль — ул. Неждановой (два съезда);

ул. Шурухина — ул. Латошинская;

ул. Шурухина — ул. Шкирятова;

ул. Шурухина -ул. Дегтярёва;

Ул. Латошинская — ул. Героев Тулы (СО);

ул. Гидростроителей — ул. Героев Тулы;

ул. Кропоткина — ул. Н. Отрады;

пр-т им. В. И. Ленина -ул. Дегтярёва;

ул. Н. Отрады — ул. Грамши;

ул. Хользунова — ул. Таращанцев;

ул. Лазоревая — пер. Зеленоградский;

ул. Титова — ул. Таращанцев;

ул. Штеменко — ул. Таращанцев;

ул. 39 Гвардейская — ул. Репина;

ул. Краснополянская — ул. Историческая (рынок Русь);

ул. Краснополянская — пр-д Дорожников;

пр-д Дорожников — ул. Танкистов;

ул. Хорошева — 8-й Воздушной;

ул. 51 Гвардейская — ул. Восточно-Казахстанская;

ул. Симонова -дублер бульвара 30-летия Победы;

ул. Космонавтов — ул. Землячки (МНТК);

ул. Космонавтов — ул. Симонова;

ул. Кубанская — ул. Пархоменко;

ул. Пархоменко — ул. Двинская;

ул. Пархоменко — ул. Ткачева;

ул. Ангарская — ул. П. Осипенко — ул. Полоненко;

ул. Ангарская — ул. Продольная;

ул. Елецкая — ул. Полоненко;

ул. Неждановой — ул. Азизбекова;

ул. Неждановой — ул. Автозаводская;

ул. Баррикадная — ул. Социалистическая;

ул. Баррикадная — ул. Циолковского;

ул. Туркменская — ул. Авиаторская;

ул. Кирова — ул. Зины Маресевой — Ул им. Евгения Рогова;

ул. Песчаная — ул. Саши Чекалина;

пр-т Героев Сталинграда — ул. Фадеева;

пр-т Героев Сталинграда — ул. Удмуртская;

ул. 40 лет ВЛКСМ — проспект Столетова;

ул. 40 лет ВЛКСМ — ул. Мачтозаводская;

ул. Римского Корсакова-ул. Продольная;

Ул. Довженко — ул. Генерала Романенко;

ул. Степыкиной-ул. Рогова;

ул. Довженко — ул. Удмуртская (Т-образный);

ул. Довженко — ул. Фадеева (кольцо);

В городе Волжском камеры фото- и видеофиксации установят на пересечении улиц:

просп. Ленина — ул. Логинова;

ул. Пушкина- ул. Свердлова;

ул. Пушкина- ул. Энгельса- ул. Химиков (кольцо ВПЗ);

ул. Логинова- ул. Заволжская;

ул. Набережная — ул. Комсомольская;

ул. Набережная — ул. Молодежная;

ул. Карбышева- ул. Свердлова;

ул. Карбышева — ул. Энгельса;

ул. Мира- б-р Профсоюзов- ул. Химиков (пл. Труда).