Где будут установлены новые камеры видеонаблюдения в Волгограде и Волжском?

В планах региональных властей установка 77 новых камер в Волгограде и Волжском. Потратить на развитие интеллектуальных транспортных систем планируется 59 млн 798 тысяч 807,35 рублей. На пересечении улиц будет размещено от одной до четырех камер.
В Волгограде камеры появятся на следующих перекрестках:
3-я продольная магистраль — ул. Костюченко;
3-я продольная магистраль — ул. Алюминиевая;
3-я продольная магистраль — пр. Дорожников (СО);
3-я продольная магистраль — ул. Ангарская;
3-я продольная магистраль — ул. Неждановой (два съезда);
ул. Шурухина — ул. Латошинская;
ул. Шурухина — ул. Шкирятова;
ул. Шурухина -ул. Дегтярёва;
Ул. Латошинская — ул. Героев Тулы (СО);
ул. Гидростроителей — ул. Героев Тулы;
ул. Кропоткина — ул. Н. Отрады;
пр-т им. В. И. Ленина -ул. Дегтярёва;
ул. Н. Отрады — ул. Грамши;
ул. Хользунова — ул. Таращанцев;
ул. Лазоревая — пер. Зеленоградский;
ул. Титова — ул. Таращанцев;
ул. Штеменко — ул. Таращанцев;
ул. 39 Гвардейская — ул. Репина;
ул. Краснополянская — ул. Историческая (рынок Русь);
ул. Краснополянская — пр-д Дорожников;
пр-д Дорожников — ул. Танкистов;
ул. Хорошева — 8-й Воздушной;
ул. 51 Гвардейская — ул. Восточно-Казахстанская;
ул. Симонова -дублер бульвара 30-летия Победы;
ул. Космонавтов — ул. Землячки (МНТК);
ул. Космонавтов — ул. Симонова;
ул. Кубанская — ул. Пархоменко;
ул. Пархоменко — ул. Двинская;
ул. Пархоменко — ул. Ткачева;
ул. Ангарская — ул. П. Осипенко — ул. Полоненко;
ул. Ангарская — ул. Продольная;
ул. Елецкая — ул. Полоненко;
ул. Неждановой — ул. Азизбекова;
ул. Неждановой — ул. Автозаводская;
ул. Баррикадная — ул. Социалистическая;
ул. Баррикадная — ул. Циолковского;
ул. Туркменская — ул. Авиаторская;
ул. Кирова — ул. Зины Маресевой — Ул им. Евгения Рогова;
ул. Песчаная — ул. Саши Чекалина;
пр-т Героев Сталинграда — ул. Фадеева;
пр-т Героев Сталинграда — ул. Удмуртская;
ул. 40 лет ВЛКСМ — проспект Столетова;
ул. 40 лет ВЛКСМ — ул. Мачтозаводская;
ул. Римского Корсакова-ул. Продольная;
Ул. Довженко — ул. Генерала Романенко;
ул. Степыкиной-ул. Рогова;
ул. Довженко — ул. Удмуртская (Т-образный);
ул. Довженко — ул. Фадеева (кольцо);
В городе Волжском камеры фото- и видеофиксации установят на пересечении улиц:
просп. Ленина — ул. Логинова;
ул. Пушкина- ул. Свердлова;
ул. Пушкина- ул. Энгельса- ул. Химиков (кольцо ВПЗ);
ул. Логинова- ул. Заволжская;
ул. Набережная — ул. Комсомольская;
ул. Набережная — ул. Молодежная;
ул. Карбышева- ул. Свердлова;
ул. Карбышева — ул. Энгельса;
ул. Мира- б-р Профсоюзов- ул. Химиков (пл. Труда).