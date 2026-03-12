NYP: «Железный купол» Израиля не справился с ракетным ударом «Хезболлы»

Система противоракетной обороны «Железный купол» в Израиле не справилась с массированной ракетной атакой ливанского движения «Хезболла». Об этом со ссылкой на источник в израильской армии пишет газета New York Post.
По данным издания, «Хезболла» 11 марта выпустила по Израилю 100 ракет, из которых «Железный купол» смог перехватить только половину.
«Обстрел со стороны Ливана стал испытанием израильской системы противоракетной обороны. Неясно, какой ущерб был нанесен Израилю», — сказано в статье.
Неназванный источник утверждает, что на фоне этой ситуации Армия обороны Израиля готовит наземную операцию в Ливане. В ответ на атаку израильские военные осуществляют интенсивные обстрелы южных районов Бейрута, а также городов и поселений на юге и востоке страны.
Аналитики обращают внимание, что в конфликт пока не вступило движение хуситов в Йемене. Возможность для дальнейшей эскалации конфликта сохраняется.
Ранее Минздрав Ливана сообщил, что в результате удара Израиля по пляжу в Бейруте погибли семь человек.
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в ходе конфликта на Ближнем Востоке погибли более 1,8 тыс. человек, не менее 12,5 тыс. пострадали.