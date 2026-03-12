Незаконные кабели демонтировали со 120 ЛЭП в Волгоградской области

На сегодняшний день операторы связи самостоятельно демонтировали свои ВОЛС с восьми опор, а с остальных 112 линий электропередачи работы по демонтажу выполнили энергетики. Ранее компания направляла собственникам ВОЛС предписания. Они предлагали либо добровольно демонтировать линии связи, либо заключить договорные отношения с волгоградским филиалом. В результате уже подписали 84 договора и дополнительных соглашения с владельцами оптоволокна, а еще три сейчас находятся на этапе заключения. После завершения этой работы узаконят подвесы ВОЛС почти на 25 тысячах опор.