В 16 районах НСО из-за метели приостановили подвоз школьников

В связи с обильным снегопадом и метелью в четверг в Новосибирской области принято решение о временном прекращении подвоза детей в 104 школы. Как сообщили в ТУАД, не подвезено 1465 детей, проживающих в 195 населённых пунктах.
Больше всего школьных маршрутов отменили в Карасукском, Барабинском, Баганском и Чистоозёрном районах.
Всего же ограничения коснулись 16 районов региона. Учащиеся временно переведены на дистанционное обучение.
При этом в ТУАД отметили, что проезд по сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, находящихся в ведении ТУАД, обеспечен.
На трассах сейчас работает 1046 единиц техники. В случае необходимости количество готовы увеличить до 1367 единиц.
Водителей и пешеходов призывают быть предельно внимательными.
Татьяна Картавых