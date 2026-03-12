Ричмонд
В 16 районах НСО из-за метели приостановили подвоз школьников

Дети из 145 населённых пунктов не попали на уроки.

Источник: НДН.ИНФО

В связи с обильным снегопадом и метелью в четверг в Новосибирской области принято решение о временном прекращении подвоза детей в 104 школы. Как сообщили в ТУАД, не подвезено 1465 детей, проживающих в 195 населённых пунктах.

Больше всего школьных маршрутов отменили в Карасукском, Барабинском, Баганском и Чистоозёрном районах.

Всего же ограничения коснулись 16 районов региона. Учащиеся временно переведены на дистанционное обучение.

При этом в ТУАД отметили, что проезд по сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, находящихся в ведении ТУАД, обеспечен.

На трассах сейчас работает 1046 единиц техники. В случае необходимости количество готовы увеличить до 1367 единиц.

Водителей и пешеходов призывают быть предельно внимательными.

Татьяна Картавых