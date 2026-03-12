В Новосибирской области начали оформлять первые выплаты за изъятых животных

В управлении ветеринарии Новосибирской области начали обработку и оформление документов для выплаты компенсаций владельцам изъятых сельскохозяйственных животных. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Согласно порядку, фермеры должны подать заявление, копию паспорта, а также банковские реквизиты. После проверки представленных сведений специалисты направляют материалы на рассмотрение в правительство области. Там принимают решение выделить определенную сумму из регионального бюджета.
— Возмещение ущерба собственникам животных осуществляется в размере стоимости изъятых и уничтоженных животных. Стоимость определяется на день, предшествующий дню принятия решения об установлении ограничительных мероприятий, — говорится в сообщении.
Как сообщала КП-Новосибирск, в пяти районах области зафиксировали вспышку пастереллеза и бешенства.