В Челябинске готовятся к паводку в поселке Первый Плановый

ЧЕЛЯБИНСК, 12 марта, ФедералПресс. Глава Челябинска Алексей Лошкин сообщил о старте противопаводковых мероприятий в поселке Первый Плановый. Эта территория традиционно страдает от подтоплений во время весеннего половодья и затяжных дождей.

«Одна из проблемных точек — Эстонские болота в поселке Первый Плановый в Ленинском районе. Здесь очень высокий уровень грунтовых вод, а весной ситуацию усугубляет тающий снег», — сказал мэр.

Специалисты занимаются прогревом дождеприемных решеток и труб под дорогами, чтобы растопить лед и снег. К работе также подготовлена перекачивающая станция на улице Толстого и три стационарных насоса общей мощностью 300 кубометров воды в час.

В прошлом году здесь провели чистку водоемов от ила и промывку решеток, что улучшило течение воды. Напомним, в 2024 году из-за паводка в поселке было затоплено около 260 частных домов.

Сейчас регион готовится к возможному паводку. По данным Челябинского ЦГМС, высота снежного покрова в большинстве районов региона превышает среднемноголетние показатели.