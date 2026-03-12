Медведев назвал пять главных угроз новых технологий для человечества

Также Медведев переживает из-за развития синтетической биологии, технологий редактирования генома и сборки вирусов из цифровых последовательностей. По его мнению, это позволяет создавать новые патогены, и Штаты не просто так имеют 400 лабораторий двойного назначения, в том числе на постсоветском пространстве. Политик считает, что Вашингтон способен управлять целыми эпидеями и по своему усотрению формировать очаги заражения у границ РФ и других государств. С последстями может столкнуться всё человечество.