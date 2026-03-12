Из Челябинска в Калининград с 1 июня запустят сезонный поезд

Из Калининграда составы пойдут по понедельникам в 9:55. Через 2 дня и 17 с половиной часов, то есть по четвергам в 6:18, поезда будут приезжать в Челябинск. В пути состав сделает остановки в ключевых городах, включая Смоленск, Тулу, Пензу, Сызрань, Самару и Уфу.