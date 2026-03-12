Из Челябинска в Калининград с 1 июня запустят сезонный поезд

С наступлением лета между Челябинском и Калининградом вновь появится прямая железнодорожная нитка. Калининградская железная дорога объявила о возобновлении курсирования сезонного поезда дальнего следования, который свяжет два города.
Поезда будут ходить с 1 июня по 28 сентября 2026 года еженедельно.
Из Калининграда составы пойдут по понедельникам в 9:55. Через 2 дня и 17 с половиной часов, то есть по четвергам в 6:18, поезда будут приезжать в Челябинск. В пути состав сделает остановки в ключевых городах, включая Смоленск, Тулу, Пензу, Сызрань, Самару и Уфу.
Из Челябинска поезда будут уходить по четвергам в 21:35. Время прибытия в Калининград — в 13:25 по воскресеньям.
Продажи на поезд уже открыты. Билеты можно приобрести за 90 суток до даты отправления. Специалисты советуют не откладывать покупку билетов на пиковые летние даты, так как спрос на этом направлении традиционно высок.