Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ввод жилья в Калининградской области упал на 37%

В январе 2026 года в Калининградской области ввели 44,5 тысячи квадратных метров жилья — это на 37,4% меньше, чем в январе 2025-го. Всего построили 254 дома, что соответствует 529 квартирам. Больше половины объёма (54,6%) пришлось на индивидуальное строительство. Частники возвели 228 домов общей площадью 24,3 тысячи…

Источник: Янтарный край

В январе 2026 года в Калининградской области ввели 44,5 тысячи квадратных метров жилья — это на 37,4% меньше, чем в январе 2025-го. Всего построили 254 дома, что соответствует 529 квартирам.

Больше половины объёма (54,6%) пришлось на индивидуальное строительство. Частники возвели 228 домов общей площадью 24,3 тысячи квадратов.

Объём строительных работ за январь составил 2,4 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах это лишь 53,4% от уровня прошлого года.

Портфель заказов у крупных строительных организаций на конец января оценивался в 21,1 миллиарда рублей. Обеспеченность договорами — шесть месяцев работы.