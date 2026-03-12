Ввод жилья в Калининградской области упал на 37%

В январе 2026 года в Калининградской области ввели 44,5 тысячи квадратных метров жилья — это на 37,4% меньше, чем в январе 2025-го. Всего построили 254 дома, что соответствует 529 квартирам.
Больше половины объёма (54,6%) пришлось на индивидуальное строительство. Частники возвели 228 домов общей площадью 24,3 тысячи квадратов.
Объём строительных работ за январь составил 2,4 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах это лишь 53,4% от уровня прошлого года.
Портфель заказов у крупных строительных организаций на конец января оценивался в 21,1 миллиарда рублей. Обеспеченность договорами — шесть месяцев работы.