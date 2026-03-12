Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области алиментщик спрятался от приставов в сугробе

В Чебаркуле приставы сходили в баню под прикрытием, чтобы найти хитрого должника, а он спрятался, закопавшись в сугроб.

Источник: Комсомольская правда

В Чебаркуле мужчина так не хотел платить алименты, что предпочел закопаться в сугроб и сидеть под снегом. Но его план провалился.

Горожанин должен своему ребенку уже 400 тыс. рублей, но упорно не выплачивает алименты. Судебным приставам удалось узнать, что горе-отец неофициально работает истопником в бане.

Приставы приехали в баню под видом обычных клиентов, но возле печки должника не обнаружили. Они не отчаялись и продолжили поиски.

Вскоре выяснилось, что алиментщик схоронился в сугробе на заднем дворе бани.

— С мужчины стряхнули снег и доставили в отдел, где в отношении него были составлены сразу два административных протокола, — рассказали в ГУФССП по Челябинской области.

За неуплату алиментов мужчину отправили под арест на десять суток. А за помеху работе приставов должнику грозит штраф до 1,5 тыс. рублей.