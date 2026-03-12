В Челябинской области алиментщик спрятался от приставов в сугробе

В Чебаркуле мужчина так не хотел платить алименты, что предпочел закопаться в сугроб и сидеть под снегом. Но его план провалился.
Горожанин должен своему ребенку уже 400 тыс. рублей, но упорно не выплачивает алименты. Судебным приставам удалось узнать, что горе-отец неофициально работает истопником в бане.
Приставы приехали в баню под видом обычных клиентов, но возле печки должника не обнаружили. Они не отчаялись и продолжили поиски.
Вскоре выяснилось, что алиментщик схоронился в сугробе на заднем дворе бани.
— С мужчины стряхнули снег и доставили в отдел, где в отношении него были составлены сразу два административных протокола, — рассказали в ГУФССП по Челябинской области.
За неуплату алиментов мужчину отправили под арест на десять суток. А за помеху работе приставов должнику грозит штраф до 1,5 тыс. рублей.