Трёхлетняя россиянка заразилась жуткой кожной инфекцией из-за укуса комара

Отдых трёхлетней россиянки на Бали обернулся тяжёлой бактериальной инфекцией. Об этом сообщает SHOT.

В начале отдыха малышку искусали комары, а на следующий день она искупалась в тёплом бассейне. После этого на теле начали появляться пятна. Родители вызвали врача, заподозрив ветрянку — новые очаги возникали прямо во время осмотра.

Через два дня девочку госпитализировали. Врачи диагностировали импетиго — бактериальную инфекцию, вызванную стафилококками и стрептококками. Из-за чувствительной кожи микробы попали в организм через ранки от укусов, а в бассейне размножились из-за плохой очистки воды.

Ребёнку назначили антигистаминные препараты и мази. Ей запретили купаться в море и бассейне до полного выздоровления.

