Волгоградский ИП торговал ветлекарствами без разрешения

Предприниматель из Волгоградской области получил штраф по решению суда за продажу ветеринарных препаратов без необходимой лицензии. Мужчина продал 22 упаковки лекарств для лечения животных, хотя у него не было разрешения на фармацевтическую деятельность, сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на данные межрегионального управления Россельхознадзора.
Нарушение обнаружили благодаря анализу данных из специальных информационных систем. Также специалисты проанализировали реестр лицензий Россельхознадзора, чтобы проверить, имел ли предприниматель право на такую деятельность.
Ещё до суда нарушителю выдали предписание. От него потребовали убрать с продажи все лекарственные средства до тех пор, пока он не получит нужные документы. Суд рассмотрел все материалы дела, признал требования надзорного ведомства законными.