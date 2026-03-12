Ричмонд
В Башкирии появится всесезонный курорт с акватермальным комплексом: он расположится в живописном районе республики

В Башкирии построят всесезонный курорт с бассейнами и парными.

Источник: Комсомольская правда

Крупному инвестору предоставили в аренду участок в Гафурийском районе Башкирии для создания современной курортной инфраструктуры. Площадь территории — 11,73 гектара, ее дали по результатам аукциона на право заключения договора аренды сроком более 10 лет.

Как отметила министр земельных и имущественных отношений республики Наталья Полянская, такие инициативы создают новые рабочие места и развивают туристическую отрасль региона. Она подчеркнула, что аукционы — проверенный механизм ответственного землепользования, а условия договоров строго контролируются.

На территории построят гостиничные корпуса и современную инфраструктуру для отдыха. По словам председателя совета директоров ГК «Место» Вячеслава Семененко, здесь появится всесезонный курорт с акватермальным комплексом: бассейны, парные, пространства для расслабленного и активного отдыха.