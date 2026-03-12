Ричмонд
Житель Ленобласти выиграл более 21 млн рублей в лотерее «Рапидо Ультра»

В 22 761-м тираже государственной лотереи «Рапидо Ультра» житель Ленинградской области выиграл суперприз в размере более 21,9 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Столото».

Источник: Коммерсантъ

Счастливый билет был приобретен в мобильном приложении накануне отпуска, а числа мужчина выбрал самостоятельно, ориентируясь на даты рождения родных и друзей.

Оформить выигрыш в лотерейный центр приехала супруга победителя Юлия. По ее словам, муж участвует в лотереях около трех лет, но к крупному выигрышу отнесся на удивление спокойно. Женщина призналась, что поначалу приняла присланный скрин за шутку.

Пара работает в лесной промышленности, увлекается баней и путешествиями, однако на что потратить неожиданный миллионный доход, пока не решила. В компании уточнили, что помимо основного суперприза в 20,18 млн рублей участник дополнительно выиграл 1,8 млн благодаря отметке чисел во втором поле билета.