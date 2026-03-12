Житель Ленобласти выиграл более 21 млн рублей в лотерее «Рапидо Ультра»

Оформить выигрыш в лотерейный центр приехала супруга победителя Юлия. По ее словам, муж участвует в лотереях около трех лет, но к крупному выигрышу отнесся на удивление спокойно. Женщина призналась, что поначалу приняла присланный скрин за шутку.