Экс-мэр Омска Оксана Фадина попрощалась с Виктором Шрейдером

Сегодня, 12 марта 2026 года, прошла церемония прощания и похороны экс-мэра города Омска Виктора Шрейдера. Как сообщает корреспондент omsk.aif.ru, церемониальное мероприятие посетили множество горожан и правительственных деятелей Омска, в том числе и бывший мэр Оксана Фадина.
В своей прощальной речи Оксана Николаевна отметила заслуги Виктора Филипповича, как профессиональные, так и личностные, упомянула их знакомство и его отеческое отношение к ней, как к его преемнице.
«Все, кто работал с Виктором Филипповичем, получили богатейший профессиональный опыт и вместе с ним прошли ёмкую, содержательную профессионально-управленческую школу. Родным и близким выражаю соболезнования. Слова скорби и соболезнования выражают руководства государственной думы. Слова поддержки вам и светлая память уважаемому Виктору Филипповичу», — искренне произнесла Фадина в своей речи.
