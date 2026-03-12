Ричмонд
Экс-мэр Омска Оксана Фадина попрощалась с Виктором Шрейдером

Оксана Фадина посетила церемонию прощания с экс-мэром Виктором Шрейдером и произнесла тёплые слова в адрес покинувшего нас политика.

Источник: Аргументы и факты

Сегодня, 12 марта 2026 года, прошла церемония прощания и похороны экс-мэра города Омска Виктора Шрейдера. Как сообщает корреспондент omsk.aif.ru, церемониальное мероприятие посетили множество горожан и правительственных деятелей Омска, в том числе и бывший мэр Оксана Фадина.

В своей прощальной речи Оксана Николаевна отметила заслуги Виктора Филипповича, как профессиональные, так и личностные, упомянула их знакомство и его отеческое отношение к ней, как к его преемнице.

«Все, кто работал с Виктором Филипповичем, получили богатейший профессиональный опыт и вместе с ним прошли ёмкую, содержательную профессионально-управленческую школу. Родным и близким выражаю соболезнования. Слова скорби и соболезнования выражают руководства государственной думы. Слова поддержки вам и светлая память уважаемому Виктору Филипповичу», — искренне произнесла Фадина в своей речи.

Ранее мы рассказывали о том как завершилось прощание с Виктором Филипповичем Шрейдером.