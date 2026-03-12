«Неудобную» волгоградку поставят на праведный путь в шоу «Пацанки»

Волгоградка Ирина Крылова примет участие в шоу «Пацанки». У девушки непростая судьба — она чувствовала себя «лишней» в семье, над ней издевались в школе из-за лишнего веса и дефекта глаза. Из-за этого она и свернула на неправедный путь.
Сама Ирина рассказывает: родители стали уделять ей гораздо меньше внимания после рождения братьев. А одноклассники смеялись над ее лишним весом и колобомой глаза.
«Я не могла смотреть на себя в зеркало. Считала себя “неудобным” ребенком. А когда подросла, стала воровать деньги у родителей, курить и употреблять спиртное. Последние три года я вовсе не помню», — говорит 24-летняя девушка.
Ирина надеется, что в «Пацанках» ей помогут разобраться в себе и измениться в лучшую сторону. Проследить за ее судьбой волгоградцы смогут на телеканале «Пятница».
