«Неудобную» волгоградку поставят на праведный путь в шоу «Пацанки»

У Ирины Крыловой непростая судьба — она чувствовала себя «лишней» в семье, над ней издевались в школе из-за лишнего веса и дефекта глаза.

Волгоградка Ирина Крылова примет участие в шоу «Пацанки». У девушки непростая судьба — она чувствовала себя «лишней» в семье, над ней издевались в школе из-за лишнего веса и дефекта глаза. Из-за этого она и свернула на неправедный путь.

Сама Ирина рассказывает: родители стали уделять ей гораздо меньше внимания после рождения братьев. А одноклассники смеялись над ее лишним весом и колобомой глаза.

«Я не могла смотреть на себя в зеркало. Считала себя “неудобным” ребенком. А когда подросла, стала воровать деньги у родителей, курить и употреблять спиртное. Последние три года я вовсе не помню», — говорит 24-летняя девушка.

Ирина надеется, что в «Пацанках» ей помогут разобраться в себе и измениться в лучшую сторону. Проследить за ее судьбой волгоградцы смогут на телеканале «Пятница».

