Зарплаты в Калининградской области рванули вверх, но долги перед работниками выросли до 436 тысяч

В декабре 2025 года средняя номинальная зарплата в Калининградской области превысила 102,6 тысячи рублей. По сравнению с ноябрём прибавка составила 37%, а в годовом выражении — 11,6%. Реальный рост с учётом инфляции — 3,3% к декабрю 2024 года и 36% к ноябрю 2025-го.
Впрочем, не все ощутили этот скачок на своих счетах. На конец января пять организаций не выплатили зарплату 53 работникам. Общая сумма долга перевалила за 23 миллиона рублей, а средний долг на одного человека составил 436,5 тысячи.
Рабочий день в среднем по году длился 7,2 часа.
Соответствующие данные приводит Калининградстат.