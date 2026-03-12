Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зарплаты в Калининградской области рванули вверх, но долги перед работниками выросли до 436 тысяч

В декабре 2025 года средняя номинальная зарплата в Калининградской области превысила 102,6 тысячи рублей. По сравнению с ноябрём прибавка составила 37%, а в годовом выражении — 11,6%. Реальный рост с учётом инфляции — 3,3% к декабрю 2024 года и 36% к ноябрю 2025-го. Впрочем, не все ощутили этот скачок на своих…

Источник: Янтарный край

В декабре 2025 года средняя номинальная зарплата в Калининградской области превысила 102,6 тысячи рублей. По сравнению с ноябрём прибавка составила 37%, а в годовом выражении — 11,6%. Реальный рост с учётом инфляции — 3,3% к декабрю 2024 года и 36% к ноябрю 2025-го.

Впрочем, не все ощутили этот скачок на своих счетах. На конец января пять организаций не выплатили зарплату 53 работникам. Общая сумма долга перевалила за 23 миллиона рублей, а средний долг на одного человека составил 436,5 тысячи.

Рабочий день в среднем по году длился 7,2 часа.

Соответствующие данные приводит Калининградстат.