Большегрузам ограничат въезд в Уфу

В Уфе с 1 по 30 апреля ограничат движение автомобилей, перевозящих тяжелые грузы, напомнили в мэрии.

Источник: Башинформ

Такая мера ежегодно вводится для сохранения городских дорог в период весенней распутицы.

«При необходимости проехать по Уфе на фуре с грузом, который превышает разрешенную массу, владельцу автомобиля придется заплатить. Сумма зависит от веса перевозимого груза и протяженности маршрута. Средства, полученные при возмещении вреда дорожному полотну, направят на ремонт городских дорог общего пользования», — пояснили в муниципалитете.

Эта услуга предоставляется в режиме «одного окна», в электронном виде, уполномоченным ФКУ «Росдормониторинг». Подача заявления на получение специального разрешения производится через личный кабинет перевозчика на официальном сайте.

Руководителям предприятий, занимающихся перевозками, строительством и другими видами деятельности, где фигурируют крупнотоннажные грузы, рекомендовано до 1 апреля завести в Уфу необходимое количество строительных материалов, оборудования, топлива, товаров и т. п.

На въездах в Уфу установят дорожные знаки о запрете движения транспортных средств, у которых фактическая масса, приходящаяся на какую-либо ось, превышает 6 тонн, а также знаки дополнительной информации. За нарушения автомобили будут эвакуировать на штрафстоянку, а на должностных и юрлиц выпишут штрафы.

«Ограничение не распространяется на движение пассажирских автобусов, перевозки продуктов питания, лекарств, животных, топлива, почты и ряда других грузов, а также на сельхозтехнику, транспорт федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, транспорт, обеспечивающий транспортировку твердых коммунальных и жидких бытовых отходов», — подытожили в мэрии Уфы.

Как ранее сообщал Башинформ, последние несколько лет стали беспрецедентными для дорожного строительства Башкирии.