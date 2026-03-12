Большегрузам ограничат въезд в Уфу

На въездах в Уфу установят дорожные знаки о запрете движения транспортных средств, у которых фактическая масса, приходящаяся на какую-либо ось, превышает 6 тонн, а также знаки дополнительной информации. За нарушения автомобили будут эвакуировать на штрафстоянку, а на должностных и юрлиц выпишут штрафы.