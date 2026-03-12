Ричмонд
Новосибирцы просят разрешить выгул собак в Дендропарке

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске жители просят разрешить выгуливать собак в Дендропарке, где с осени 2025 года действует запрет на нахождение с животными. По действующим правилам за первое нарушение предусмотрено предупреждение, за повторное — штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Ограничения касаются не только собак, но и других домашних питомцев. Об этом пишет Om1 Новосибирск.

Сторонники смягчения правил предлагают выделить специальные зоны для выгула, установить требования к владельцам собак и ограничить доступ опасных пород.

Они отмечают, что «собачники» помогают поддерживать порядок на территории парка, собирают мусор и опасные предметы.