Новосибирцы просят разрешить выгул собак в Дендропарке

В Новосибирске жители просят разрешить выгуливать собак в Дендропарке, где с осени 2025 года действует запрет на нахождение с животными. По действующим правилам за первое нарушение предусмотрено предупреждение, за повторное — штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Ограничения касаются не только собак, но и других домашних питомцев. Об этом пишет Om1 Новосибирск.