До конца лета в Екатеринбург доставят 15 автобусов- «гармошек»

Напомним, первые 15 автобусов- «гармошек» вышли на маршруты № 49 и № 51 в Екатеринбурге в августе: по мнению водителей, они более удобны в управлении, чем «Икарусы» — автобусы- «гармошки», которые ходили по городу с 90-х годов. На обкатку также планируется привезти первый троллейбус- «гармошку» от Уфимского трамвайно-троллейбусного завода (УТТЗ).