До конца лета в Екатеринбург доставят 15 автобусов- «гармошек»

В Екатеринбург до конца лета планируют доставить 15 новых автобусов- «гармошек» на газомоторном топливе, сообщили в мэрии. На аукцион для поставщиков заявилась только одна компания — ООО «Авто-сейл». Закупка автобусов такого типа станет второй для города.

Источник: администрация Екатеринбурга

Новые автобусы собираются направить на маршруты № 50, № 64 и № 67. «Гармошки» длиной 18 м могут вмещать до 184 пассажиров, транспорт также оснащен валидаторами и табло с информацией о количестве оплативших проезд, системой «Умный город» и подсчетом пассажиров, USB-разъемами для зарядки.

Напомним, первые 15 автобусов- «гармошек» вышли на маршруты № 49 и № 51 в Екатеринбурге в августе: по мнению водителей, они более удобны в управлении, чем «Икарусы» — автобусы- «гармошки», которые ходили по городу с 90-х годов. На обкатку также планируется привезти первый троллейбус- «гармошку» от Уфимского трамвайно-троллейбусного завода (УТТЗ).