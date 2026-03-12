Пора крутить гайки: Российская молодёжь бежит из офисов на заводы

Выбор рабочих профессий объясняется не только деньгами. Молодёжь ценит чёткий результат, минимальные социальные контакты и отсутствие постоянных согласований, которые характерны для творческих сфер. При этом зарплаты в креативной индустрии снижаются: журналисты, гейм-дизайнеры и продюсеры теряют в среднем 2−7% за последние три года. Молодые выбирают стабильные навыки, которые востребованы даже в кризис.