Пора крутить гайки: Российская молодёжь бежит из офисов на заводы

Согласно данным рекрутинговых агентств, спрос на специалистов прикладного труда вырос на 17% за полтора года. Наиболее востребованы вакансии на вахтах, заводах, в сельском хозяйстве, строительстве и ремонте. Московские центры по повышению квалификации отмечают: сантехники, электрики и сварщики — лидеры по популярности среди молодых. Работодатели готовы платить высокие зарплаты за опыт и квалификацию.
Выбор рабочих профессий объясняется не только деньгами. Молодёжь ценит чёткий результат, минимальные социальные контакты и отсутствие постоянных согласований, которые характерны для творческих сфер. При этом зарплаты в креативной индустрии снижаются: журналисты, гейм-дизайнеры и продюсеры теряют в среднем 2−7% за последние три года. Молодые выбирают стабильные навыки, которые востребованы даже в кризис.
