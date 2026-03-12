Ричмонд
Пора крутить гайки: Российская молодёжь бежит из офисов на заводы

Российская молодёжь всё чаще отказывается от творческих профессий в пользу рабочих специальностей. Сантехники, электрики и сварщики привлекают доходом в 200−400 тысяч рублей, тогда как креативщики получают 60−70 тысяч. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Источник: Life.ru

Согласно данным рекрутинговых агентств, спрос на специалистов прикладного труда вырос на 17% за полтора года. Наиболее востребованы вакансии на вахтах, заводах, в сельском хозяйстве, строительстве и ремонте. Московские центры по повышению квалификации отмечают: сантехники, электрики и сварщики — лидеры по популярности среди молодых. Работодатели готовы платить высокие зарплаты за опыт и квалификацию.

Выбор рабочих профессий объясняется не только деньгами. Молодёжь ценит чёткий результат, минимальные социальные контакты и отсутствие постоянных согласований, которые характерны для творческих сфер. При этом зарплаты в креативной индустрии снижаются: журналисты, гейм-дизайнеры и продюсеры теряют в среднем 2−7% за последние три года. Молодые выбирают стабильные навыки, которые востребованы даже в кризис.

Ранее сообщалось, что популярность философии «ваби-саби» среди поколения зумеров отражает смену ценностей в обществе. Эта японская концепция, основанная на принятии несовершенства и изменчивости, проявляется в интерьере, одежде и реставрации старых вещей.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.