Иран разрешил танкерам одной страны проходить через Ормузский пролив: вот о ком речь

Отмечается, что прорыв в вопросе произошел после того, как состоялись переговоры главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара и его иранского коллеги Аббаса Арагчи. Затем по меньшей мере два индийских танкера, «Пушпак» и «Паримал», благополучно прошли через стратегически важный пролив.