Иран разрешил танкерам одной страны проходить через Ормузский пролив: вот о ком речь

Власти Ирана разрешили индийским танкерам проходить через Ормузский пролив. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Отмечается, что прорыв в вопросе произошел после того, как состоялись переговоры главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара и его иранского коллеги Аббаса Арагчи. Затем по меньшей мере два индийских танкера, «Пушпак» и «Паримал», благополучно прошли через стратегически важный пролив.
«Суда из США, Европы и Израиля продолжают сталкиваться с ограничениями», — заключили журналисты.
Ранее сообщалось, что в водах Персидского залива и Ормузского пролива совершено нападение сразу на шесть судов. Инциденты произошли на фоне резкого обострения ситуации в регионе.
Ситуация обострилась после того, как Иран официально закрыл Ормузский пролив для прохода кораблей, связанных с США и Израилем. Об этом заранее предупредило руководство КСИР.