Иран разрешил танкерам одной страны проходить через Ормузский пролив: вот о ком речь

NDTV: Иран открыл проход через Ормузский пролив танкерам под флагом Индии.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ирана разрешили индийским танкерам проходить через Ормузский пролив. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Отмечается, что прорыв в вопросе произошел после того, как состоялись переговоры главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара и его иранского коллеги Аббаса Арагчи. Затем по меньшей мере два индийских танкера, «Пушпак» и «Паримал», благополучно прошли через стратегически важный пролив.

«Суда из США, Европы и Израиля продолжают сталкиваться с ограничениями», — заключили журналисты.

Ранее сообщалось, что в водах Персидского залива и Ормузского пролива совершено нападение сразу на шесть судов. Инциденты произошли на фоне резкого обострения ситуации в регионе.

Ситуация обострилась после того, как Иран официально закрыл Ормузский пролив для прохода кораблей, связанных с США и Израилем. Об этом заранее предупредило руководство КСИР.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше