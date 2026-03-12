Беспилотники задействуют для контроля паводковой ситуации в Сибири

Вопросы подготовки сибирских регионов к предстоящему весеннему половодью и пожароопасному сезону обсудили участники заседания межведомственной комиссии под руководством полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.
Чтобы минимизировать возможный ущерб от половодья, Анатолий Серышев призвал ускорить процесс выявления бесхозяйственных гидротехнических сооружений (ГТС) и обеспечить их безопасность. Зачастую инфраструктура ГТС изношена, а их недостаточная пропускная способность может стать причиной подтопления населенных пунктов. Также необходимо своевременно позаботиться об укреплении берегозащитных сооружений.
По словам председателя совета руководителей территориальных органов МЧС России в СФО, начальника главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенанта внутренней службы Виктора Орлова, организована проверка около 1 150 гидротехнических сооружений. На особом контроле — проведение долгосрочных инженерных мероприятий, на которые выделены значительные финансовые средства. Запланированы работы по ослаблению льда на водоемах, чтобы не допустить возникновения заторов, а также сопровождение ледохода оперативными группами.
До конца марта завершится проверка готовности органов управления и сил РСЧС к прохождению паводкоопасного периода и пожароопасного сезона.
Виктор Орлов отметил, что для мониторинга ситуации уже активно применяются беспилотные авиационные системы. На основе их данных создано более трех тысяч моделей развития гидрологической обстановки. При прохождении паводка они будут актуализированы и незамедлительно доведены до единых дежурно-диспетчерских служб и заинтересованных организаций. Заблаговременно в районах, где возможно развитие неблагоприятной обстановки, планируется сосредоточение подразделений спасателей.
Помимо этого, идет отработка алгоритма предоставления компенсационных выплат пострадавшему населению с применением единого портала «Госуслуги».
Прямая речь.
Анатолий Серышев, полпред президента РФ в СФО:
— Следует заблаговременно создать в населенных пунктах, с которыми может быть нарушено транспортное сообщение, запасы средств для обеспечения первоочередных потребностей людей, поддерживать необходимый уровень материальных и финансовых резервов для оперативного и бесперебойного обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации паводков и природных пожаров. Не менее важно обеспечить готовность пунктов временного размещения к приему пострадавших в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.