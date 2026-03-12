Беспилотники задействуют для контроля паводковой ситуации в Сибири

Виктор Орлов отметил, что для мониторинга ситуации уже активно применяются беспилотные авиационные системы. На основе их данных создано более трех тысяч моделей развития гидрологической обстановки. При прохождении паводка они будут актуализированы и незамедлительно доведены до единых дежурно-диспетчерских служб и заинтересованных организаций. Заблаговременно в районах, где возможно развитие неблагоприятной обстановки, планируется сосредоточение подразделений спасателей.