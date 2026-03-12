Эксперт назвала простые способы, которые помогут меньше болеть ОРВИ весной

В начале весны чаще всего увеличивается количество заболевших ОРВИ. Это связано с ослаблением у людей иммунитета после зимы. Эндокринолог, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова поделилась с NEWS.ru рекомендациями по профилактике вируса.
— Чтобы поддерживать организм, необходимо включить в рацион овощи, фрукты и белковые продукты. Стоит принимать витамины D и C, а также цинк и магний, — рассказала врач.
Нужно стараться закаливаться, чаще гулять на свежем воздухе и заниматься спортом. При этом важно избегать переохлаждения и стресса. Они ослабляют защитные функции организма. Ещё один эффективный метод профилактики — вакцинация. Если вы переболели ОРВИ, планируйте ее через 2−4 недели после выздоровления.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что съев фрукт, сибирячка не ожидала, что в ее кишечнике появится плотный комок. Пенсионерка попала на операционный стол спустя два месяца после перекуса хурмой.