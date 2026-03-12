Эксперт назвала простые способы, которые помогут меньше болеть ОРВИ весной

Нужно стараться закаливаться, чаще гулять на свежем воздухе и заниматься спортом. При этом важно избегать переохлаждения и стресса. Они ослабляют защитные функции организма. Ещё один эффективный метод профилактики — вакцинация. Если вы переболели ОРВИ, планируйте ее через 2−4 недели после выздоровления.