Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт назвала простые способы, которые помогут меньше болеть ОРВИ весной

Врач Самойлова: Витамины D и C необходимы для защиты от весенних вирусов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В начале весны чаще всего увеличивается количество заболевших ОРВИ. Это связано с ослаблением у людей иммунитета после зимы. Эндокринолог, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова поделилась с NEWS.ru рекомендациями по профилактике вируса.

— Чтобы поддерживать организм, необходимо включить в рацион овощи, фрукты и белковые продукты. Стоит принимать витамины D и C, а также цинк и магний, — рассказала врач.

Нужно стараться закаливаться, чаще гулять на свежем воздухе и заниматься спортом. При этом важно избегать переохлаждения и стресса. Они ослабляют защитные функции организма. Ещё один эффективный метод профилактики — вакцинация. Если вы переболели ОРВИ, планируйте ее через 2−4 недели после выздоровления.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что съев фрукт, сибирячка не ожидала, что в ее кишечнике появится плотный комок. Пенсионерка попала на операционный стол спустя два месяца после перекуса хурмой.