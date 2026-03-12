С улиц и дорог Новосибирска вывезли свыше 21 тысячи кубометров снега

В Новосибирске за прошедшие сутки вывезли более 21 тысячи кубометров снега, а это примерно 1 438 самосвалов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
С помощью роторной техники удалили более 14 тысяч кубометров снега. На уборку города выходили 593 автогрейдеров, комбинированных дорожных машин, погрузчиков и тракторов. Город также убирали почти 400 дорожных рабочих.
Успели подмести 1 501 км тротуаров и дорог, обработали противогололедными материалами 645 км, произвели грейдирование 224 км, очистили ото льда 24 км тротуаров. В частности, убрали 175 парковок и островков безопасности, 188 пешеходных переходов, 494 остановок, 114 лестниц и 332 катафота.