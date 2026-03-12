Полуметровый метеорит пролетел над Ростовом, а затем упал в Черное море

— Исходя из опубликованных видео, с 22:34 до 22:36 по мск в атмосфере Земли разрушился небольшой метеорит размером несколько десятков сантиметров (возможно, до полуметра). Почти наверняка его след может быть обнаружен на ориентированных в южном направлении камерах в Краснодаре, а также в целом в населенных пунктах, расположенных в 100−200-километровой зоне вдоль линии побережья, — говорится в публикации.