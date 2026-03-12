Полуметровый метеорит пролетел над Ростовом, а затем упал в Черное море

Жители Ростова-на-Дону, Новороссийска и Анапы накануне ночью видели летящий метеорит. Он был небольшим по размеру и, по всей видимости, разрушился где-то в районе Черного моря. Об этом сообщили в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
— Исходя из опубликованных видео, с 22:34 до 22:36 по мск в атмосфере Земли разрушился небольшой метеорит размером несколько десятков сантиметров (возможно, до полуметра). Почти наверняка его след может быть обнаружен на ориентированных в южном направлении камерах в Краснодаре, а также в целом в населенных пунктах, расположенных в 100−200-километровой зоне вдоль линии побережья, — говорится в публикации.
При этом, по мнению ученых, не прослеживается связи между замеченным объектом и упавшим в Германии крупным метеоритом (это случилось 8 марта).
— Средняя частота падения на Землю тел такого размера, если считать это природным объектом, составляет от одного до нескольких событий в сутки, — добавили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
