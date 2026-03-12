Список разрешённых для такси машин пополнят «китайцами»

Список автомобилей, допущенных властями до работы в такси, пополнится новыми моделями. Как узнали журналисты, уже в марте в реестре появится целое множество моделей китайского происхождения: Haval Jolion, F7 и F7x, а также Tenet T7 (Chery Tiggo 7L). А в апреле-мае ожидается включение бренда Jeland, под которым в РФ будут выпускать Omoda C5, Jaecoo J7 и J6.