Список разрешённых для такси машин пополнят «китайцами»

На данный момент в списке числятся 22 модели, в том числе от отечественной Lada. Минпромторг обещает регулярно обновлять реестр, учитывая изменения на авторынке. И таксопарки уже приостановили закупки новых машин, ожидая утверждения нового перечня.
При этом включение в список моделей от Haval сильно задержалось, хотя данный китайский бренд — единственный, имеющий свой завод в России. Компания рассчитывает попасть в список благодаря внесению изменений в действующий СПИК. По мере выхода, с «шашечками» можно будет увидеть перспективную Volga (Geely) и электромобили «Атом», пишет «Коммерсант».
Ранее Минпромторг включил в список автомобилей, допущенных до работы в такси, новые модели. В частности, в ресстре появилась Lada: Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel и Niva Legend.
Всё об автомобилях: рынок, законы и автоновости — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.