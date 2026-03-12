В Калининградской области ищут подрядчиков для ремонта региональных трасс за 306,6 млн рублей

В Калининградской области ищут подрядчиков для ремонта региональных трасс и моста за 306,6 миллиона рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.
Специалистам предстоит отремонтировать около шести километров трассы Домново — Ермаково. На эти цели выделили 143,3 миллиона рублей. Подрядчика определят 20 марта. Работы необходимо выполнить до 2 сентября.
Власти также ищут подрядчика для ремонта участка дороги Полесск — Большаково (км 33,10−33,70). На работы выделили 32,8 миллиона рублей. Победителя торгов определят 23 марта. Работы нужно выполнить до 2 сентября.
Кроме того, ищут специалистов для ремонта моста на трассе Калининград — Балтийск (км 36+402). Работы оценили в 130,5 миллиона рублей. Итоги аукциона подведут 20 марта. Привести сооружение в порядок нужно до 7 октября 2027 года.
В 2026-м в Калининградской области планируют отремонтировать более ста километров региональных трасс. Также приведут в порядок девять мостов. Специалисты отремонтируют трассы в Багратионовском, Озёрском, Нестеровском, Зеленоградском, Славском и других округах.