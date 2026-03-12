Новый подземный переход между новым парком и крупной площадью строится в Минске

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев сказал, что подземный переход между новым парком и крупной площадью строится в столице Беларуси. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».
На встрече с работниками филиала «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком» прозвучал вопрос о сроках открытия нового здания Национального исторического музея и парка Народного единства. Они появятся, напомним, на территории по улице Орловской, где в свое время находился парк развлечений «Дримлэнд».
Ответ Владимира Кухарева был таков.
«Это случится уже в нынешнем году. Строительные работы там практически завершены, сейчас идет работа над экспозициями. Это будет очень современный музей, мы собрали самый лучший, самый передовой мировой опыт. Будет очень много интерактива, 3D- и 5D-пространств, возможностей для посетителей оказаться в разных эпохах. Одновременно идет создание парка Народного единства».
Также глава Минска добавил:
«Строится подземный переход, который позволит соединить эту территорию с площадью Государственного флага».
Ранее мы писали, как будут выглядеть и где появятся в Минске новое здание Национального исторического музея и парк Народного единства. Причем музей построят в виде карты Беларуси, а на его фасаде появятся 55 портретов знаменитых белорусов: Всеслав Чародей, Скорина и Тетка, Машеров и Савицкий, Филарет и Станюта, Мулявин и Медведь.