Ким Чен Ын устроил тест нового пистолета: лидер КНДР взял с собой любимую дочь

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично опробовал новый пистолет на оборонном заводе, взяв с собой на испытания дочь. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), глава государства посетил предприятие, где запустили производство оружия, ранее утвержденного Военной комиссией.
Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи осмотрел цеха и заслушал доклад о выпуске легкого вооружения. Отмечается, что новая продукция завода предназначена для армии, сил общественной безопасности и гражданских формирований.
В тире предприятия Ким Чен Ын вместе с дочерью проверил боевые характеристики пистолета. По информации агентства, оружие уже получало высокие оценки военных за точность и конструкцию. Лидер Северной Кореи остался доволен разработкой и поблагодарил рабочих.
Днем ранее КНДР провела испытания стратегических крылатых ракет. Пуски производились с эсминца, за ними также наблюдал северокорейский лидер. В ЦТАК уточнили, что ракеты поразили цели в водах Корейского Западного моря. После стрельб Ким Чен Ын поручил пересмотреть оснащение кораблей с учетом реалий страны.