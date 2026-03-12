Пассажиропоток аэропорта Владивостока с начала года вырос на 11%

Внутренние рейсы остаются основой работы аэропорта — на них пришлось 316 тысяч человек. Международное направление показывает впечатляющую динамику: 132 тысячи пассажиров с начала года. Особенно активный рост зафиксирован в феврале, когда зарубежные перевозки подскочили на треть — до 62 тысяч пассажиров. Чаще всего жители и гости Владивостока летали в Пекин, Харбин и Шанхай.