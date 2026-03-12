Пассажиропоток аэропорта Владивостока с начала года вырос на 11%

По итогам января и февраля 2026 года международный аэропорт Владивосток увеличил пассажиропоток на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за два месяца воздушная гавань Приморья обслужила 448 тысяч пассажиров.
Внутренние рейсы остаются основой работы аэропорта — на них пришлось 316 тысяч человек. Международное направление показывает впечатляющую динамику: 132 тысячи пассажиров с начала года. Особенно активный рост зафиксирован в феврале, когда зарубежные перевозки подскочили на треть — до 62 тысяч пассажиров. Чаще всего жители и гости Владивостока летали в Пекин, Харбин и Шанхай.
На внутренних линиях в феврале также позитивная динамика: обслужено 152 тысячи человек — плюс 3% к прошлому году. Самый заметный прирост пассажиров получили рейсы в Новосибирск, Южно-Сахалинск и Хабаровск.
Аэропорт продолжает расширять маршрутную сеть. С 10 марта китайская Hainan Airlines возобновила полеты в Пекин. А уже 14 марта авиакомпания «Якутия» запускает новое направление — Ичан. Это город в провинции Хубэй, который называют воротами к знаменитым «горам Аватара» в национальном парке Чжанцзяцзе. Рейсы будут выполняться по субботам на Superjet 100, время в пути — почти 4 часа.