МИД Ирана подтвердил ранение нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи

Накануне The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что Моджтаба Хаменеи получил ранение 28 февраля — в первый день атаки США и Израиля на Иран. Утверждалось, что именно поэтому он не появляется в публичном пространстве — а также из соображений безопасности. При этом источники подчеркивали, что верховный лидер находится в сознании и чувствует себя нормально. Вскоре после публикации NYT сын и советник президента Ирана Юсеф Пезешкиан заявил, что Моджтаба Хаменеи совершенно здоров.