МИД Ирана подтвердил ранение нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи

МИД Ирана заявил, что новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи был ранен. При этом ведомство подчеркнуло, что он чувствует себя хорошо.

Источник: Reuters

Представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи заявил Corriere della Sera, что пока нет данных, когда Хаменеи-младший выступит с речью перед народом. Он также сообщил, что «на пост нового верховного лидера претендовали три или четыре человека, но большинство в Совете экспертов выбрало его».

Накануне The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что Моджтаба Хаменеи получил ранение 28 февраля — в первый день атаки США и Израиля на Иран. Утверждалось, что именно поэтому он не появляется в публичном пространстве — а также из соображений безопасности. При этом источники подчеркивали, что верховный лидер находится в сознании и чувствует себя нормально. Вскоре после публикации NYT сын и советник президента Ирана Юсеф Пезешкиан заявил, что Моджтаба Хаменеи совершенно здоров.

Reuters позднее сообщило, что, по данным источников агентства, верховный лидер Ирана получил легкое ранение, однако продолжает работать. Предположительно, у него ранение ноги.

