Вышел к людям и устроил переполох: появились новые подробности о «раненом лосенке» у села Бахилова Поляна

Стали известны новые подробности про «раненого лосенка», которого заметили в окрестностях села Бахилова Поляна. Неравнодушные люди развернули целую спасательную операцию, но, как выяснилось, помощь животному не нужна. Да и сохатый оказался не детенышем, а уже взрослой особью.
«8 марта на место выезжала комиссия. В ходе осмотра выяснилось, что речь идет о взрослом животном, а не о лосенке. Он уже несколько дней держится в окрестностях села: питается молодой порослью и свободно перемещается по населенному пункту», — рассказали представители нацпарка «Самарская Лука».
Что касается раны, которая, по словам местных жителей, шла от передней ноги до живота лося, то в нацпарке сообщили следующее:
«Лось мог поцарапать бок о забор во время одного из выходов в село. Рана действительно могла кровоточить, но к моменту приезда специалистов повреждение уже затянулось».
Таким образом, угрозы для жизни сохатого нет. Возвращаться в лес он пока не спешит. По словам представителей нацпарка, причин может быть несколько: достаток корма и относительно спокойная обстановка, а также наличие наста и глубокого снега. Они предположили, что лось самостоятельно вернется в привычную среду обитания при наступлении более благоприятных условий.
В нацпарке напоминают: не стоит подкармливать диких животных, оставлять для них продукты и пытаться привлечь к жилью. Важно сохранять разумную дистанцию.