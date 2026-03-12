Вышел к людям и устроил переполох: появились новые подробности о «раненом лосенке» у села Бахилова Поляна

Таким образом, угрозы для жизни сохатого нет. Возвращаться в лес он пока не спешит. По словам представителей нацпарка, причин может быть несколько: достаток корма и относительно спокойная обстановка, а также наличие наста и глубокого снега. Они предположили, что лось самостоятельно вернется в привычную среду обитания при наступлении более благоприятных условий.