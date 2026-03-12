В Омской области все школы и детсады перешли на мессенджер MAX

В России активно внедряется национальный мессенджер MAX для школ, и Омская область не стала исключением. Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на недавней встрече с президентом Владимиром Путиным, теперь все российские школы перешли на использование данной платформы. Одной из основных задач является защита учащихся от вредоносного контента, а также удобный доступ к образовательным сервисам.
В Омской области все образовательные организации, включая дошкольные, дополнительные, общеобразовательные и профессиональные учреждения, перешли на использование мессенджера. На платформе зарегистрированы более 30 тысяч педагогов, а также порядка 200 тысяч родителей и учащихся. Использование мессенджера значительно улучшило взаимодействие всех участников образовательного процесса.
Министерство образования Омской области сообщает, что в регионе наблюдается положительная динамика использования мессенджера, благодаря чему педагогические работники, учащиеся и родители получают оперативную информацию и могут эффективно работать с образовательными материалами. Среди наиболее активных школ в мессенджере выделяются Загваздинская школа Усть-Ишимского района, Усть-Тарская основная школа Тарского района и Кузнецовская основная школа Тевризского района.
Активно подключились и учреждения среднего профессионального образования. Наиболее активным учебным заведением среди них стал Усть-Заостровский сельскохозяйственный техникум.
На сегодняшний день в MAX созданы публичные каналы более чем 680 школ региона, а количество подписчиков в этих каналах приближается к 107 тысячам человек.