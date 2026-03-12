В Омской области все школы и детсады перешли на мессенджер MAX

В России активно внедряется национальный мессенджер MAX для школ, и Омская область не стала исключением. Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на недавней встрече с президентом Владимиром Путиным, теперь все российские школы перешли на использование данной платформы. Одной из основных задач является защита учащихся от вредоносного контента, а также удобный доступ к образовательным сервисам.