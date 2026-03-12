Ричмонд
Причины обрушения ТЦ в Новосибирске огласят 13 марта

Владелец здания, Сергей Турков, был задержан и помещён в СИЗО до 22 марта. В ближайшее время суд будет решать вопрос о продлении ему меры пресечения.

Источник: Сиб.фм

В Новосибирске продолжается расследование уголовного дела по факту обрушения торгового центра в Первомайском районе, произошедшего 21 января. В результате инцидента один человек погиб, двое получили травмы.

Владелец здания, Сергей Турков, был задержан и помещён в СИЗО до 22 марта. В ближайшее время суд будет решать вопрос о продлении ему меры пресечения. Городская администрация ранее заявила, что постройка была самовольной, однако защита утверждает, что её правовой статус был узаконен через суд.

Адвокат предпринимателя сообщил редакции «АиФ-Новосибирск», что строительная экспертиза, призванная установить причины обрушения, завершена.

«Завтра следователь огласит нам её результаты. Исходя из этого мы будем выстраивать линию защиты. Мой подзащитный сохраняет прежний настрой — он хочет как можно скорее разобраться в ситуации», — пояснил защитник.

Результаты экспертизы станут ключевым фактором для дальнейшего расследования и судебного процесса.