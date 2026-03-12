Что за царь-лужа образовалась в хуторе Бобры под Волгоградом?

Фото рекордной по размерам лужи прислали в редакцию «Аргументы и факты»-Нижнее Поволжье«жители хутора Бобры Среднеахтубинского района. “Это целое озеро длиной метров двадцать, — рассказали читатели. — Самое смешное, что разлилось оно на новой дороге, которую сделали недавно весной 2025 г., — тогда в наших краях ожидали высоких гостей из Беларуси. Делали очень быстро, видимо, это и сказывается… Но в любом случае машины царь-лужу — так мы её называем, ещё кое-как проезжают, а вот пешеходу остаётся только вплавь”.