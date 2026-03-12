Ги Буше: «Понравился первый период матча с “Торпедо”, не понравился второй»

В среду, 11 марта, «Авангард» в матче чемпионата КХЛ сыграл против «Торпедо» и победил 4:1. Встречу оценил главный тренер нашей команды Ги Буше.
По его словам, три периода отличались друг от друга.
«Мне понравился первый период в нашем исполнении, мы великолепно действовали и в атаке, и в обороне, счет мог быть 5:1 после этого отрезка. Но не реализовали убойные моменты, у Фьоре могло быть и шесть очков сегодня, у Окулова — около 10, в целом их звено создало много хороших эпизодов. Второй период мне не понравился, особенно первые 10 минут, мы отошли от своей игры, а соперник вышел заряженным. У нас были потери, соперник почувствовал “жизнь”, это придало ему сил. Но третий период в нашем исполнении был уже намного лучше, переломили ситуацию», — высказался наставник.
Также тренер ответил на вопрос КП-Омск о том, пригодится ли в плей-офф опыт эпизодов в конце матча, когда «Авангард» смог дважды забить в пустые ворота, и счет стал 3:1 и 4:1 в его пользу.
«Первый эпизод да, второй скорее нет. Объясню, почему. В одном случае действовали умно, были хорошие грамотные действия, таки, как надо. Вторая шайба это больше на удачу, там видно, что пытались забить любой ценой, такое в плей-офф не стоит делать. В целом по ходу сезона, играя в расстановке “пять на шесть”, мы грамотно оборонялись, потому что здесь нужно не давать пространства и времени сопернику с шайбой, действовать очень плотно. И в целом наш вратарь очень хорошо действует под давлением. В этом плане у нас все хорошо. Однако бежать и пытаться забить сломя голову все же не стоит, особенно когда это уже в плей-офф», — пояснил Ги.
