В Иркутской области с 1 апреля комендантский час перейдет на «летнее время». Как сообщает Тайшет24 со ссылкой на комиссию по делам несовершеннолетних, до 30 сентября 2026 года «детский комендантский час» действует с 23:00 до 6:00.
— В это время детям запрещено находиться без взрослых в общественных местах, в транспорте, на вокзалах, в заведениях с продажей алкоголя, — уточнили в администрации.
За нарушение родителям или сопровождающим грозит штраф от 300 до 500 рублей. При обнаружении ребёнка в запрещённом месте ночью его передадут родителям либо в специализированное учреждение.
