«КАМАЗ» — «Ротор»: матч, где ничья может стать поражением

Обе команды в кризисе побед, вымучивают ничьи и минимальные счета. «Грузовики» дома упрутся, но они испытывают проблемы в атаке. «Ротор» будет стремиться забить, но сможет ли прессинговать всю игру или во втором тайме сядет в оборону, дав возможность отличиться сопернику? Для автозаводцев важно наладить свою игру в нападении, чтобы не потерять очки на своём поле. Сине‑голубым важно не пропустить, чтобы использовать ошибки соперника.