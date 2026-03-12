Сибирякам дали советы по профилактике гепатита С

«Первое и самое важное правило — всегда использовать только свои личные предметы гигиены. Это касается зубных щеток, бритвенных принадлежностей, маникюрных инструментов и других вещей, которые могут соприкасаться с кожей или кровью», — приводит ее слова Горсайт.
Также среди рекомендаций — отслеживать стерильность инструментов в косметических и лечебных учреждениях.
Специалист добавила, что хотя вакцины от заболевания пока не существует, но прививки от гепатитов А и В все же способствуют снижению угрозы осложнений.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, как новосибирцев начали лечить от шопоголизма, также местный психолог дала советы против эмоционального выгорания, а логопед из Сибири назвала первые признаки будущих проблем с речью у ребенка. Также специалисты рассказали, как бороться с буллингом, и поведали о пользе сокращенного рабочего дня.