Блогер Лерчек может избежать наказания из-за рака четвёртой стадии — адвокаты

По версии следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022-го Чекалина вместе с бывшим мужем продавала фитнес-марафоны, а затем при участии партнёра и других фигурантов дела перевела в ОАЭ больше 251,5 млн рублей. Специалисты считают, что для этого в банк были поданы документы с недостоверными сведениями. После рождения четвёртого ребёнка у блогера обнаружили рак желудка четвёртой стадии и метастазы в лёгких.