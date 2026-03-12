Блогер Лерчек может избежать наказания из-за рака четвёртой стадии — адвокаты

Российский фитнес-блогер Валерия Чекалина, которую подозревают в незаконном выводе денег за границу, может избежать наказания из-за тяжёлого заболевания. Об этом, ссылаясь на адвокатов Максима Блинова и Романа Францева, пишут «Известия» в четверг, 12 марта.
По словам Блинова, приговор вынесут в любом случае, однако при наличии определённых медицинских показаний подсудимого могут освободить от наказания. Это возможно в ситуации, когда человек «из-за болезни не может находиться в изоляции от общества». Юрист добавил, что отказ в медобследовании при наличии жалоб можно оспорить.
Францев, в свою очередь, отметил: пока обвиняемая не осуждена, суд при наличии оснований может смягчить меру пресечения или заменить её иной:
«Когда речь идет о здоровье матери и о налоговом преступлении, я думаю, что суд всё-таки пойдет навстречу стороне защиты. Не исключаю, что ходатайство об изменении меры пресечения может поддержать и прокурор».
По версии следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022-го Чекалина вместе с бывшим мужем продавала фитнес-марафоны, а затем при участии партнёра и других фигурантов дела перевела в ОАЭ больше 251,5 млн рублей. Специалисты считают, что для этого в банк были поданы документы с недостоверными сведениями. После рождения четвёртого ребёнка у блогера обнаружили рак желудка четвёртой стадии и метастазы в лёгких.