Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блогер Лерчек может избежать наказания из-за рака четвёртой стадии — адвокаты

Защита вправе просить суд о смягчении меры пресечения ещё до завершения дела.

Источник: Клопс.ru

Российский фитнес-блогер Валерия Чекалина, которую подозревают в незаконном выводе денег за границу, может избежать наказания из-за тяжёлого заболевания. Об этом, ссылаясь на адвокатов Максима Блинова и Романа Францева, пишут «Известия» в четверг, 12 марта.

По словам Блинова, приговор вынесут в любом случае, однако при наличии определённых медицинских показаний подсудимого могут освободить от наказания. Это возможно в ситуации, когда человек «из-за болезни не может находиться в изоляции от общества». Юрист добавил, что отказ в медобследовании при наличии жалоб можно оспорить.

Францев, в свою очередь, отметил: пока обвиняемая не осуждена, суд при наличии оснований может смягчить меру пресечения или заменить её иной:

«Когда речь идет о здоровье матери и о налоговом преступлении, я думаю, что суд всё-таки пойдет навстречу стороне защиты. Не исключаю, что ходатайство об изменении меры пресечения может поддержать и прокурор».

По версии следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022-го Чекалина вместе с бывшим мужем продавала фитнес-марафоны, а затем при участии партнёра и других фигурантов дела перевела в ОАЭ больше 251,5 млн рублей. Специалисты считают, что для этого в банк были поданы документы с недостоверными сведениями. После рождения четвёртого ребёнка у блогера обнаружили рак желудка четвёртой стадии и метастазы в лёгких.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше