Прокуратура начала проверку из-за отключения горячей воды в 138 домах Бердска

Инцидент произошёл утром 12 марта, затронув 138 многоквартирных домов.
По предварительным данным, причиной стала подача теплоносителя с пониженной температурой с котельной ТГК-1. В результате на 116 домов перестало поступать отопление, а горячее водоснабжение было отключено в 138 домах — это было сделано для сохранения тепла в системе.
В прокуратуре заявили, что дадут оценку действиям ресурсоснабжающих организаций и примут меры прокурорского реагирования, если будут выявлены нарушения.
Директор ТГК-1 Михаил Букреев пояснил, что проблемы возникли из-за смерзания угля в бункерах котельной. По его словам, топливо было закуплено поздно — в октябре вместо августа, из-за долгов города перед компанией. Уголь поступил со снегом, и при попадании в тёплое помещение превратился в монолитные глыбы.
«Стараемся стабилизировать работу. Смерзающийся уголь разбиваем вибраторами и вручную кувалдами», — сообщил Букреев.
Из трёх котлов котельной один работает на 70% мощности, второй функционирует нестабильно, третий находится в плановом ремонте. Руководитель ТГК-1 также отметил, что ранее письменно информировал о ситуации администрацию Бердска и прокуратуру, а на закупку нового угля у предприятия нет средств.