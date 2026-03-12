Прокуратура начала проверку из-за отключения горячей воды в 138 домах Бердска

Из трёх котлов котельной один работает на 70% мощности, второй функционирует нестабильно, третий находится в плановом ремонте. Руководитель ТГК-1 также отметил, что ранее письменно информировал о ситуации администрацию Бердска и прокуратуру, а на закупку нового угля у предприятия нет средств.